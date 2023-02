Assalto a Capitol Hill, Ivanka Trump e Jared Kushner citati in giudizio

La figlia dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka, e il marito Jared Kushner sono stati citati in giudizio per testimoniare davanti a un gran giurì federale in merito all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Lo ha riferito il New York Times, citando alcune fonti, secondo cui il tycoon potrebbe tentare di impedire alla figlia e al genero di testimoniare in virtù del privilegio dell'esecutivo.

Nel novembre dello scorso, il Procuratore Generale Merrick Garland ha affidato al procuratore speciale Jack Smith le due indagini che coinvolgono Trump, candidato alla presidenza nel 2024. La prima riguarda la gestione da parte di Trump di documenti riservati altamente sensibili che ha conservato nel suo resort in Florida, dopo aver lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021.

La seconda indagine riguarda i presunti sforzi per rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, compreso un complotto per presentare liste di elettori fasulle per impedire al Congresso di certificare la vittoria del democratico Joe Biden.

All'inizio di questo mese, i media hanno riferito che l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien e l'ex capo dello staff di Trump, Mark Meadows, sono stati citati in giudizio da Smith nelle sue indagini. Negli ultimi mesi, i Gran Giurì di Washington hanno ascoltato le testimonianze di ex alti funzionari dell'amministrazione Trump per entrambe le indagini.