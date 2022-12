Assalto al Congresso Usa, commissione 6 gennaio: "Trump sia incriminato"

Voto all'unanimità per raccomandare al dipartimento di Giustizia di incriminare l'ex presidente per incitamento all'insurrezione e altri crimini

La commissione della Camera per l'assalto al Congresso ha votato all'unanimità per raccomandare al dipartimento di Giustizia di incriminare Donald Trump per incitamento all'insurrezione e altri crimini relativi ai fatti del 6 gennaio. Secondo il rapporto della commissione, Trump ha "influenzato e cercato di bloccare un processo ufficiale del governo degli Stati Uniti", ha "complottato per frodare gli Stati Uniti, rilasciando in modo illegale false dichiarazioni al governo federale" ed ha "assistito e partecipato a un'insurrezione contro gli Stati Uniti".