Assalto Cgil, Lamorgese: "Nessun disegno, accuse ingiuste"

''Rinnovo la mia solidarietà alla Cgil e la mia vicinanza alle forze di polizia''. Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, nel corso dell'informativa alla Camera, sui fatti avvenuti a Roma il 9 ottobre scorso durante la manifestazione dei no Green pass, con l'assalto alla sede della Cgil.

Sull'ipotesi che quanto accaduto facesse parte di un ''disegno quasi assecondato, devo respingere fermamente questa lettura, perché essa oltre a non tener conto del susseguirsi dei fatti, insinua il dubbio che le forze di polizia si prestino a essere strumento di oscure finalità politiche. E' un'ingiusta accusa'' ha scandito la ministra dell'Interno.

In relazione all'ipotesi della presenza in piazza di agenti infiltrati ''respingo anche questo inquietante retroscena'' ha affermato Lamorgese, sottolineando che in piazza erano presenti ''agenti in borghese della Digos''.



In aula alla Camera, durante l'informativa, il presidente Roberto Fico ha dovuto più volte invitare i deputati a lasciar parlare la titolare del Viminale, interrotta da brusii e proteste. Il presidente ha anche richiamato all'ordine Federico Mollicone e Andrea Delmastro (Fdi).

ROMA - ''Alle 16.45 senza alcuna autorizzazione circa 3mila manifestanti hanno iniziato a muoversi in corteo da piazzale Flaminio'' in maniera ''impetuosa e disordinata e per un breve momento le forze di polizia hanno accusato una grave difficoltà di reazione'' ha detto Lamorgese, nel corso dell'informativa.

''Le interlocuzioni della polizia con Castellino avevano lo scopo di guadagnare tempo per riorganizzare'' gli assetti delle forze di polizia, ha spiegato la ministra dell'Interno. Per la manifestazione, ha riferito, sono state impiegate ''840 unità effettive, un numero da ritenersi adeguato alle stime previsionali''.

Lamorgese ha poi evidenziato che ''i fatti di Milano e Trieste'' si inquadrano nello stesso contesto dei ''fatti di Roma''. (Sod/Adnkronos)