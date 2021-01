(Adnkronos)

Il 2 volte campione olimpico di nuoto Klete Keller è stato incriminato da una Corte federale per il suo presunto coinvolgimento nei disordini a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. A quanto riportano i media statunitensi per Keller i capi di imputazione sono resistenza a pubblico ufficiale, accesso non autorizzato in edifici pubblici e comportamento violento.

Keller sarebbe stato individuato grazie a un video pubblicato su Twitter nel quale si scontrava con dei poliziotti all’interno dell’edificio, tra l’altro indossando una giacca della nazionale Usa.

"Prima di tutto, condanno risolutamente i disordini al Campidoglio. In casa e all’estero, gli atleti del Team Usa devono mantenere elevati standard di comportamento perché rappresentano il nostro paese. Ciò che è successo a Washington è chiaramente al di sotto di tali standard", il commento del presidente del Comitato olimpico Usa, Sarah Hirshland.