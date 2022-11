Assange, parlamentari brasiliani scrivono a Biden e Pelosi

I parlamentari del Brasile hanno approvato una risoluzione che esorta le autorità americane a ritirare le accuse contro Julian Assange. In una lettera inviata al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e alla Speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, i parlamentari esprimono la loro contrarietà all'estradizione di Assange, da processare in territorio nordamericano, e "avvertono che questo fatto creerebbe un precedente negativo per la libertà di espressione e il libero esercizio della stampa in tutto il mondo".

Il sostegno al giornalista si è manifestato in una riunione dei banchi della Federazione, alla Camera dei Deputati, alla quale hanno partecipato il caporedattore di WikiLeaks, Kristinn Hraffsson, e Joseph Farrell, ambasciatore di WikiLeaks.

Ecco il testo della lettera: "Vi scriviamo come parlamentari brasiliani per esprimere la nostra preoccupazione collettiva per la richiesta statunitense di estradizione del giornalista ed editore, Julian Paul Assange, dal Regno Unito agli Stati Uniti", sostengono nella missiva in spagnolo, che poi sottolinea l'influenza che "il precedente di questa estradizione creerebbe per la libertà di espressione e di stampa in tutto il mondo". (segue)

La natura politica del reato ne vieta l'estradizione

"La natura politica del reato vieta l'estradizione -aggiungono quindi- L'accusa emessa contro Assange il 24 giugno del 2020 contiene 18 accuse, tutte relative esclusivamente alle pubblicazioni di documenti del governo degli Stati Uniti del 2010. Le accuse da 1 a 17 sono state avanzate in base alla legge americana di Spionaggio che risale al 1917, nonostante il fatto che lo spionaggio sia ampiamente riconosciuto come reato politico ai sensi del diritto internazionale".

"Il trattato di estradizione Regno Unito-Usa, che ha costituito la base della richiesta di estradizione, vieta specificamente all'estradizione per i reati politici. Così come la Convenzione Europea sull'Estradizione del 1957 e la Convenzione Europea sui Diritti Umani o il Modello di Trattato di Estradizione delle Nazioni Unite, la Costituzione dell'Interpol e altri trattati bilaterali ratificati dagli Usa. Anche questo principio è sancito nel Sistema interamericano dei diritti umani".

Assange, secondo i brasiliani, "adotta pratiche che sono essenzialmente del giornalismo investigativo, che includono la ricezione di informazioni classificate da una fonte all'interno del governo, quando pubblicare queste informazioni è un fatto di pubblico interesse. Le accuse contro di lui criminalizzerebbero queste pratiche, che sono protette dal Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti". Quindi viene ricordata la posizione di Obama che aveva ragione, quando "ha rifiutato di perseguire Assange per spionaggio, perché è una criminalizzazione dell'esercizio del giornalismo".

(di Rossella Guadagnini)