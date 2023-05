Asse Meloni-Von der Leyen, l’Europa sostiene l’Italia per l’alluvione

Le istituzioni, di fronte al disastro dell'alluvione in Emilia-Romagna, dimostrano il saper lavorare insieme. La presidente della Commissione UE, Ursula Von der Leyen, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, hanno sorvolato le aree maggiormente colpite. Hanno condiviso una ricognizione indispensabile a rendersi conto dei danni e dell'impegno necessario per uscire dall'emergenza e ricostruire.

Meloni ha sottolineato l'importanza della tempestiva visita di Von der Leyen.

"Io la voglio ringraziare perché con la presidente von der Leyen ero, nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto, al G7, a Hiroshima in Giappone e da subito lei ha mostrato la sua attenzione e la sua solidarietà, come hanno fatto anche gli altri leader. Voglio anche ringraziare i tanti capi di Stato e di Governo che in questi giorni hanno scritto offrendo la loro solidarietà, la loro disponibilità".

"Questa solidarietà è anche già dimostrata dal fatto che è stato attivato il meccanismo europeo di protezione civile. Voglio ringraziare Fabrizio Cuccio, la protezione civile, hanno già offerto la loro disponibilità, nove stati membri e quindi ci sono già segnali molto concreti di solidarietà dal punto di vista europeo".

"Chiaramente il sostegno della Commissione e il sostegno dell'Unione può essere in questa fase molto importante. Noi, nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni che derivano dall'alluvione, faremo anche la richiesta per l'attivazione del fondo di solidarietà, che come voi sapete è un fondo previsto proprio per i disastri, le calamità naturali. Purtroppo è un fondo al quale l'Italia ha già dovuto accedere altre volte, ma credo che sia stato importante che la Presidente Von der Leyen vedesse con i suoi occhi anche l'estensione del problema e anche i problemi multiformi con i quali abbiamo a che fare, perché avremo ovviamente bisogno di un occhio di riguardo su questa regione relativamente anche ai programmi di vario genere e agli altri fondi, dai fondi di coesione in poi, ma penso ad esempio a tutto il tema agricolo. Questa è una regione fortemente agricola e ovviamente c'è bisogno di attenzione per aziende che oggi sono particolarmente in difficoltà".

La Presidente della Commissione UE ha risposto elencando tutti gli strumenti che Bruxelles metterà a disposizione dell'Italia.

"Innanzitutto desidero ringraziarvi per l'opportunità che mi avete concesso di essere qui e per avermi ospitato. Sorvolare le aree colpite devo dire che è stato molto utile, è una cosa che spezza il cuore, è veramente dilaniante vedere queste profonde cicatrici ma soprattutto interi territori sottoterra, le inondazioni, il fango, gli smottamenti, ma ribadisco è stato molto utile per rendermi conto non soltanto dell'entità della devastazione ma anche dei molti problemi che si dovranno affrontare".

"Ho parlato con il Presidente Bonaccini che mi ha raccontato della storia di questa regione, è una regione molto prospera dal punto di vista economico che può vantare una lunga storia, un retaggio di ricchezza e quindi è ancora più doloroso vedere la devastazione che ha colpito questa regione".

"Quindi sono qui per mandare un messaggio molto chiaro: l'Europa è con voi".

"Devo dire che sono rimasta anche molto colpita dalla solidarietà che ho avuto modo di vedere. E' stato citato il meccanismo di protezione civile che è stato attivato, nove Stati membri hanno già dato la loro disponibilità a offrire un supporto, sono state messe a disposizione delle pompe da Slovenia, Slovacchia, altri Paesi, ci sono più di 100 volontari provenienti da questi Paesi, quindi è proprio l'esempio massimo della solidarietà dell'Unione Europea. Mi ha colpito moltissimo vedere anche altre centinaia di volontari, gli angeli del fango che stanno dando un contributo, quindi la solidarietà che veramente tocca".

"Ho molta fiducia che potremo lavorare insieme molto bene con questo approccio graduale. Ovviamente adesso stiamo dando un contributo in un momento di emergenza ma chiaramente abbiamo già parlato del fondo di solidarietà, avendo toccato con mano la devastazione che ha colpito questa regione, in particolare per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, quindi cito anche il fondo di emergenza per l'agricoltura e poi il fondo di solidarietà. Ovviamente sarà necessario effettuare una valutazione dei danni, purtroppo questa regione ha già esperienza in tal senso, essendo stata colpita da un terremoto terribile 10-11 anni fa. E poi vorrei citare anche i fondi di coesione, specialmente a scopo preventivo. Nell'ambito di Next Generation EU sono stanziati 6 miliardi di euro proprio per la prevenzione, prevenzione di eventi come questo, di inondazioni, di terremoti, per il consolidamento delle infrastrutture, quindi adotteremo un approccio graduale e lavoreremo bene insieme".

