Assegnata a Bibanca certificazione qualità filiera cessione quinto e delegazione di pagamento

La prima in Italia per questo tipo di finanziamenti

Bibanca, società del Gruppo Bper Banca specializzata nel Credito al Consumo e nella Monetica, ha ottenuto nei giorni scorsi la certificazione per la qualità della filiera dei finanziamenti con cessione del quinto e delegazione di pagamento, inclusa la rete agenziale dedicata alla distribuzione del prodotto. Lo annuncia una nota. Si tratta, si legge, della prima realtà in Italia ad aver ottenuto la certificazione specificamente per questo tipo di finanziamenti.

"Si tratta dunque di un ulteriore tassello distintivo nel percorso intrapreso dalla Banca per confermare alla cessione del quinto le caratteristiche di prodotto semplice, trasparente, conveniente, digitale, compatibile con una customer experience innovativa e omnicanale". Bibanca e la sua rete agenziale hanno così superato l’audit di Dasa-Rägister, ente terzo autonomo e indipendente, dimostrando la qualità dei propri processi secondo quanto previsto dalla norma Uni En Iso 9001:2015. La rete agenziale è stata inoltre valutata positivamente per la qualità della consulenza offerta al cliente, sulla base di quanto previsto dalle linee guida Uni 11348 1-2-3:2018, della norma Uni Iso 22222:2008. Gli audit sono stati effettuati sulla totalità dei processi che compongono la filiera cessione del quinto e delegazione di pagamento, dallo sviluppo del prodotto alla consulenza offerta al cliente. In ambito consulenza, inoltre, l’ente certificatore ha valutato le competenze, le esperienze e l’etica della rete agenziale. Particolare importanza è stata dedicata al livello di servizio verso il cliente e alle attività volte a preservarlo dal sovraindebitamento.

“La certificazione ottenuta nei giorni scorsi da Bibanca rappresenta un traguardo importante per l’azienda e per tutto il Gruppo Bper - ha affermato Diego Rossi, general manager di Bibanca - e testimonia l’impegno dedicato negli anni per la determinazione delle condizioni contrattuali relative alla cessione del quinto e per l’attenzione dimostrata nei confronti del cliente. Questa valutazione è giunta in seguito a test ed esami rigorosi, conferendo un valore ancora più significativo al nostro lavoro perché ha consentito ai colleghi e agli agenti di crescere nella consapevolezza dell’importanza di queste tematiche”.