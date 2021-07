Assegno unico figli 2021, domanda da oggi 1 luglio

Assegno unico figli 2021, da oggi 1 luglio e fino al 31 dicembre - come ricorda Inps - è possibile presentare la domanda. La nuova misura di sostegno spetta alle famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf): si tratta di lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf.