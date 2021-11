Assegno unico figli e obbligo terza dose sanitari in Cdm domani

Assegno unico figli e obbligo terza dose del vaccino anti-covid per i sanitari nel Cdm che si terrà domani. Il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, si terrà questo pomeriggio alle 17. All'ordine del giorno, si legge nella convocazione, "il decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico universale", dunque il decreto attuativo della misura che introdurrà l'assegno da un minimo di 50 a circa 180 euro per ogni figlio, con una maggiorazione dal terzo figlio. E' probabile, sostengono inoltre fonti di governo, che nel Cdm che si terrà domani arriverà il via libera all'obbligo della terza dose del vaccino anti-Covid per il personale sanitario.