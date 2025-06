Assemblea Confcommercio, Meloni: “Governo vicino a chi crea ricchezza e occupazione”

In occasione dell’Assemblea generale di Confcommercio, che nel 2025 celebra 80 anni di storia, il Presidente del Consiglio ha inviato un videomessaggio nel quale ha sottolineato l’importanza del settore terziario del mercato, che contribuisce a circa metà del Pil e dell’occupazione, definendolo “uno dei motori dell’economia nazionale”. Meloni ha anche sottolineato lo sguardo sempre rivolto al futuro di Confcommercio che ha saputo “anticipare i cambiamenti come con nel caso del commercio online con la progressiva integrazione tra fisico e digitale o con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, supportando le imprese nel processo di digitalizzazione. Lo ha fatto anche allargando la propria rappresentanza ad altri ambiti fondamentali quali trasporti, logistica, professioni, cultura”. Il premier, inoltre, ha sottolineato: “Se l’economia sta dimostrando solidità e resilienza è soprattutto merito vostro, delle imprese e dei lavoratori di questa nazione. Il Governo si è limitato a fare ciò che gli spetta ovvero creare le condizioni migliori per la crescita, schierandosi a fianco di chi crea ricchezza e occupazione”. In conclusione del messaggio, Giorgia Meloni ha citato l’approvazione della riforma fiscale, “che ha l’intento di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto più giusto tra Stato e contribuente”.

Link al video e al testo completo del messaggio: https://tinyurl.com/mryeeyrf