Assemblea delle Nazioni Unite. Il discorso del Premier italiano

Si è tenuta a New York la 80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema di questa sessione “meglio insieme: oltre 80 anni di pace, sviluppo e diritti umani”. Dal palco dell’Assemblea Generale dell’ONU, il Presidente Meloni ha descritto un mondo “sospeso tra guerra e pace, molto diverso da quello del 1945 quando nacquero le Nazioni Unite con l’obiettivo di prevenire nuovi conflitti. Un obiettivo che evidentemente non abbiamo raggiunto”. Il Premier ha quindi parlato di conflitto in Ucraina, ricordando che “la Russia con l’aggressione all’Ucraina avviata il 24 febbraio 2022 ha calpestato il diritto internazionale e ha violato lo Statuto dell’ONU”. L’intervento si è quindi spostato sulla crisi in Medioriente “provocata dall’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 a cui è seguita la risposta israeliana, inizialmente legittima, ma che ha poi superato i limiti di proporzionalità, causando gravi perdite tra i civili palestinesi. L’Italia condanna questa escalation e sostiene la possibilità da parte dell’Unione europea di applicare sanzioni a Israele”. Meloni invoca quindi diverse possibili soluzioni per risolvere la crisi: “rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco permanente, esclusione di Hamas dal Governo palestinese, ritiro graduale di Israele da Gaza e impegno internazionale per la costruzione di due Stati”. Il Capo del Governo ha anche affrontato il tema della riforma del Consiglio di Sicurezza che dovrebbe essere “fondata su eguaglianza, rappresentatività e responsabilità. Anche per questo, servono strumenti aggiornati, specie in materia di migrazione e asilo”. Nel successivo passaggio sull’Africa, Meloni ha ricordato il Piano Mattei attivo in 14 Paesi del continente africano con progetti concreti tra i quali “la conversione di 235 milioni di euro debito africano in progetti di sviluppo nei prossimi dieci anni”. Non è mancata, infine, una critica all’ecologismo ideologico: “i cosiddetti piani verdi stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione. Serve piuttosto una transizione graduale tecnologicamente neutra che metta l’uomo al centro”. In chiusura dell’intervento Meloni ha legato l’80° anniversario della nascita dell’ONU al 70° dell’adesione dell’Italia, esortando tutti ad avere più coraggio per affrontare le sfide globali sempre più complesse.

Link al discorso completo del Premier