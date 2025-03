Assemblea Ibc 2025: Colmare il divario - Priorità competitive per l’industria dei beni di consumo – Diretta martedì 1 aprile, ore 10.30

In occasione del convegno, Ibc, l’associazione cui aderiscono oltre 35mila industrie che producono in Italia beni di consumo e occupano oltre un milione di addetti, proporrà temi di approfondimenti su questioni di particolare attualità e rilevanza: dal rallentamento dell’economia all’incertezza della domanda; dalle tensioni internazionali alla dipendenza della EU verso paesi terzi per materie prime ed energia che rendono prioritarie politiche a sostegno dei consumi e della competitività delle imprese sui mercati esteri.

L’incontro, in programma martedì 1 aprile alle 10.30, al Magna Pars di Milano, sarà aperto da una relazione del Presidente Flavio Ferretti. Seguiranno interventi di: Alessia Cappello, Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Anna Carbonelli, Responsabile Solution Imprese Intesa Sanpaolo; Francesco Del Porto, Presidente GS1 Italy, President Region Italy Barilla; Fedele De Novellis, Partner Ref Ricerche; Alessandro d’Este, Amministratore Delegato Veronesi Holding;

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Veronica Gervaso, Giornalista TG5 Mediaset; Paolo Magri, Presidente comitato scientifico Ispi; Marco Pellizzoni, Commercial Director Consumer Panel YouGov; Christophe Rabatel, Ceo Carrefour Italia; Irene Rizzoli, Amministratore Delegato Delicius Rizzoli. Per le conclusioni interverrà Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.