Assessment di Sostenibilità Circularity validato da Rina

Circularity - startup innovativa e società benefit, piattaforma italiana che mette in rete tutti gli attori del ciclo di vita dei materiali e degli scarti di produzione - lancia la versione aggiornata del proprio Assessment di Sostenibilità, strumento digitale che permette alle aziende di conoscere il proprio Grado di Sostenibilità, di migliorare le proprie performance e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La versione rinnovata del Sustainability Assessment di Circularity ha ottenuto da Rina - multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi - la validazione della metodologia utilizzata. L’Assessment è uno strumento di valutazione che fotografa il livello di sostenibilità delle imprese e consente di verificare, secondo quanto previsto dalla metodologia, se e in che misura stanno raggiungendo gli obiettivi dei Sustainable Development Goals (SDGs).

Circularity, partner di Intesa Sanpaolo, ha sviluppato la prima versione dell’Assessment nel 2021 e ha offerto tale strumento ad alcune tra le aziende partecipanti al programma “Imprese Vincenti” selezionate lo scorso anno e ad altri clienti di Intesa Sanpaolo, permettendo loro di valutare il proprio Grado di Sostenibilità, primo passo per definire una strategia efficace per migliorare il proprio impatto sociale e ambientale. Lo strumento è disponibile in tre versioni: Light, Reviewed e Full.

L’azienda che vuole conoscere il proprio grado di sostenibilità inizia individuando le tematiche connesse agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile maggiormente rilevanti per la propria realtà aziendale e, in seguito, accede alla compilazione di un questionario online per la valutazione degli ambiti identificati come prioritari. L’azienda riceve, a seguito della valutazione, anche un piano di miglioramento personalizzato. La versione Reviewed offre, in aggiunta, la possibilità di caricare i documenti necessari alla validazione da parte del team di Circularity di tutte le risposte al questionario di valutazione. Nella versione Full, infine, oltre alle funzionalità presenti nelle prime due, le imprese possono ottenere anche un report personalizzato con i risultati dell’Assessment declinati sulla propria realtà aziendale. Il Sustainability Assessment Report, inoltre, presenta una breve analisi che mostra le azioni intraprese da aziende simili o appartenenti allo stesso settore in materia di sostenibilità, per fornire suggerimenti sulle best practice di mercato e conoscere ciò che è stato realizzato dai competitor. La metodologia di calcolo dell’Assessment di Sostenibilità di Circularity è stata rielaborata e adattata a partire da quella usata al livello europeo da Eurostat per monitorare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da parte di ciascun Paese.

"Siamo molto orgogliosi di avere ulteriormente migliorato il nostro Sustainability Assessment e di questa importante validazione da parte di Rina. Il valore aggiunto dello strumento è quello di poter fornire alle imprese un risultato validato dai team di Circularity e di RINA, che non sia quindi solo un’autovalutazione. – ha commentato Camilla Colucci, co-founder e CEO di Circularity – Inoltre, lo strumento aggiornato è pensato per essere esteso anche alla catena di fornitura delle aziende, misurando quindi la sostenibilità della supply chain al fine di migliorare non solo le performance di sostenibilità dell’azienda capo filiera, ma anche quelle dei suoi fornitori".

Luigi Bottos, Head of ESG Certification Strategic Centre di RINA, ha dichiarato: "La validazione della metodologia del Sustainability Assessment di Circularity consiste nell’esaminare che le finalità e i criteri indicati nella metodologia stessa siano quelli che effettivamente saranno verificati alle aziende che decideranno di effettuare l’assessment: si tratta di una garanzia sia per il mercato sia per gli stakeholder coinvolti".

Circularity, inoltre, ha messo a disposizione il proprio strumento anche alle aziende coinvolte in Life Salvaguardia: progetto ideato dalla cooperativa sociale Cauto che ha ottenuto a dicembre 2021 il finanziamento del prestigioso programma europeo LIFE.