Assilea presenta 5 progetti per la crescita economica

Alla terza edizione della Fiera del Credito a Milano, Assilea, Associazione Italiana Leasing, ha presentato nell’ambito del convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’ i cinque progetti di sistema per affrontare la congiuntura internazionale e sostenere la crescita economica del Paese.

Il primo progetto prevede la riforma delle regole di Basilea3+, che disciplinano l’accesso al credito delle piccole e medie imprese; il secondo riguarda lo sviluppo di nuovi strumenti per la finanza sostenibile, al fine di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica attraverso l’utilizzo dello strumento del leasing; il terzo progetto consiste nel monitoraggio PNRR, l’acceleratore per l’analisi della normativa e la consultazione dei bandi; il quarto, intitolato ‘GreenLease’, si pone come obiettivo l’indipendenza energetica delle Pmi ed infine, il quinto progetto, denominato ‘Leasing Score Prediction’, si configura come un modello avanzato per applicare il Machine Learning nei processi di erogazione e del monitoraggio del credito. Ad accomunare tutti e cinque i progetti l’obiettivo di agevolare le Pmi nell’accesso al credito e al Pnrr.

In apertura dei lavori, il Prof. Marco Fortis, economista e Vice Presidente di Fondazione Edison, ha fatto il punto sul contesto economico internazionale del 2021-2022, l’eccezionale ripresa dell’economia italiana nel 2021 e il ruolo del leasing in questa fase: "Emblematica al riguardo è la dinamica del valore aggiunto in termini reali dell’industria manifatturiera in comparazione con Germania e Francia, i nostri due principali Paesi partner/concorrenti nell’area dell’euro - ha sottolineato - dove la spinta dei vari piani Industria 4.0 ha visto protagoniste anche le PMI grazie al contributo dello strumento del leasing nell’acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologie. La corsa degli investimenti tecnici in Italia non si è arrestata nemmeno con la pandemia".

Carlo Mescieri, Presidente di Assilea, ha illustrato le proposte di emendamento alla regolamentazione sui requisiti minimi patrimoniali delle banche, nota come Basilea 3+, indicate da Assilea insieme ad ABI, Associazione Bancaria Italiana, in un documento che sarà presentato alla Commissione UE. Viene dimostrata la minore rischiosità del leasing rispetto alle altre tipologie di finanziamento bancario, a supporto della richiesta di un minore assorbimento patrimoniale delle esposizioni leasing mobiliari e immobiliari (per immobili non residenziali strumentali sia costruiti che da costruire) per le due metodologie - standard e Irb - a beneficio dei finanziamenti per le Pmi. Angelo Brigatti, Presidente di Assilea Servizi ha esposto il Progetto GreenLease per l’indipendenza energetica delle Pmi.

Le società di leasing, proprietarie di numerosi immobili a uso produttivo, sono nelle migliori condizioni per mettere in connessione i progetti del Pnrr, la leva finanziaria, i piani industriali ecosostenibili, gli impianti e i loro utilizzatori, favorendo lo sviluppo delle aziende nell’ambito del Green Deal europeo e gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, fino ad arrivare all’ambizioso target della neutralità climatica al 2050. "La lettura della sostenibilità ambientale abbinata a quella economica è la chiave di volta che, traguardando oltre il Progetto GreenLease, vuole trasformare le sedi delle Pmi - di cui sosteniamo la crescita - nei luoghi dove si produce lavoro, ricchezza, economia circolare ed energia pulita, senza consumare territorio" sottolinea Presidente di Assilea Servizi.

Lorenzo Macchi, Partner Kpmg in Italy, ha parlato degli strumenti messi a punto insieme ad Assilea finalizzati a una corretta gestione dei rischi Environmental, Social e di Governance, per cogliere le opportunità della transizione energetica attraverso l'utilizzo dello strumento del leasing, e di uno specifico servizio di monitoraggio, analisi della normativa e consultazione dei bandi legati al Pnrr, per sfruttare appieno attraverso il prodotto leasing tutte le risorse messe a disposizione del piano di ripresa e resilienza del nostro Paese.

Andrea Beverini, Direttore Commerciale Assilea Servizi, ha illustrato il modello statistico avanzato realizzato in collaborazione con Sadas, addestrato con tecniche di Machine Learning e finalizzato a supportare le società di leasing a migliorare la qualità del portafoglio contratti.

Il Leasing Score Prediction allarga la prospettiva di valutazione del finanziamento, suggerisce diversi set di parametri alternativi che possono migliorare lo score previsionale e sarà a breve disponibile anche per il monitoraggio periodico di portafoglio.

“Siamo da sempre in campo a sostegno delle imprese italiane, che ricordo per oltre il 70% scelgono il leasing come mezzo di accesso al credito alle imprese della Nuova Sabatini - dichiara Carlo Mescieri, Presidente di Assilea – oggi vogliamo spostare l’asticella più in alto, con questi cinque progetti al fine di continuare a sostenere la ripresa in un’ottica di sistema”.