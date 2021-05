Assiteca, nuovo logo per guardare al futuro

Assiteca, il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, presenta il suo nuovo marchio: un cambiamento importante che conferma quanto l’azienda sia orientata a guardare sempre lontano e a investire nel futuro. Il logo ha negli anni accompagnato la costante crescita di Assiteca raccontandone i principi fondanti: indipendenza, professionalità, trasparenza, efficienza e innovazione. Dal 2017 il payoff ‘Consultative Broker’ ne ha comunicato l’importante passaggio dal brokeraggio puro a un approccio consulenziale funzionale alla gestione integrata dei rischi.

"Ci apprestiamo a celebrare il nostro 40° anniversario - commenta Luciano Lucca, Presidente e fondatore di Assiteca - e abbiamo deciso di cambiare il nostro logo per rappresentare al meglio i valori identitari e la visione prospettica che ci caratterizzano".

"Questo lavoro di rebranding, realizzato da un noto designer italiano - sottolinea Dario Zerboni, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali di Assiteca - rappresenta l’inizio di un importante percorso comunicazionale che garantirà al nostro Gruppo un più coerente ed efficace posizionamento".

Il pittogramma, una lettera A dalla forma morbida e rassicurante, è stato ispirato dalla centralità del Capitale Umano - valore primario di Assiteca - e costruito attorno a questa iconografia. Da qui, il segno grafico assume anche altri significati: in particolare rappresenta una freccia, per sottolineare l’orientamento alla crescita e all’innovazione dell’azienda. Il carattere del nome è stato appositamente disegnato per essere unico e armonizzarsi al meglio con il pittogramma.

La progettazione del logo porta la firma del designer Marco Tortoioli Ricci, fondatore di B.C.P.T. Associati e Presidente dell’Aiap - Associazione nazionale design della comunicazione visiva.