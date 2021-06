Assiteca, pubblicato il Report di sostenibilità 2020

Assiteca, il più grande gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, ha pubblicato il Report di sostenibilità 2020, documento che presenta la crescita e lo sviluppo dell’azienda nelle performance economiche, sociali e ambientali. "La decisione di redigere un Report di sostenibilità - dichiara Luciano Lucca, presidente e fondatore di Assiteca - deriva dalla consapevolezza che il valore della nostra attività è commisurato alla capacità di promuovere un sistema di governance sempre trasparente e integrato con la collettività e l'ambiente in cui operiamo. Questo Report racconta in particolare l’impegno di Assiteca nell’assistere le aziende clienti e l’attenzione rivolta a garantire la sicurezza dei propri lavoratori in un periodo caratterizzato dalla pandemia”.

Con la redazione del bilancio sociale fin dal 2003, Assiteca ha intrapreso un percorso, proseguito con la pubblicazione del primo Report nel 2018, per integrare la sostenibilità nelle proprie strategie. Sulla base della nuova analisi di materialità, nel Report 2020 sono stati definiti gli obiettivi da conseguire sul piano operativo, ambientale e sociale per lo sviluppo di un business sempre più consapevole, capace di creare un valore condiviso per tutti gli stakeholder. La sezione dedicata sul sito Assiteca - https://report-sostenibilita.assiteca.it/ da cui è possibile sfogliare il Report in formato libro e scaricare la versione in pdf - presenta gli highlight economici, sociali e ambientali, alcuni dei principali kpi e gli obiettivi negli ambiti strategy & governance, social, environment sui quali Assiteca sarà impegnata nei prossimi anni.

"Dare priorità - spiega Gabriele Giacoma, amministratore delegato di Assiteca - sostenibilità, al rispetto delle persone e dell’ambiente, porta a nuove e più ampie prospettive Promuovendo la prevenzione e la protezione, da sempre poniamo le necessità dell’uomo al centro del nostro business". "Un impegno - sottolinea - che abbiamo voluto rappresentare anche attraverso un nuovo marchio, per meglio esprimere i nostri valori identitari, perché in quarant’anni di storia abbiamo sempre guardato lontano e investito nel futuro".