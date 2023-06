Assobibe, Lollobrigida: "Bevande analcoliche parte integrante ricco patrimonio eccellenze italiane"

"Saluto tutti i presenti e ringrazio il presidente Pierini per l'invito a questo evento che mi dà l'opportunità di esprimere il sostegno del Governo di Giorgia Meloni al vostro settore. Il comparto delle bevande analcoliche, con imprese di ogni dimensione, contribuisce all'economia locale e nazionale". Comincia così l'intervento del Ministro MASAF Francesco Lollobrigida, durante l'assemblea pubblica di Assobibe, andata in scena a Milano nella mattinata di mercoledì 21 giugno.

"L'Italia - prosegue il Ministro - è rinomata per la sua varietà di prodotti alimentari e bevande di alta qualità. Quelle analcoliche hanno pieno titolo per essere parte integrante di questo ricco patrimonio di eccellenza: sono una parte della nostra tradizione e quotidianità, perché associate ad alcuni momenti conviviali e gioiosi della nostra vita". "L'analcolico ha e avrà un ruolo nel panorama delle scelte dei cittadini e dei ragazzi e le sue caratteristiche vanno apprezzate e non demonizzate. Anche per questo voglio ribadire l’importanza di investire nell’educazione dei giovani che vanno formati a un consumo adeguato e moderato di qualsiasi cosa. Oggi sempre più imprese del settore si dedicano alla ricerca e allo sviluppo di prodotti nuovi e di qualità, utilizzando ingredienti locali e sostenibili. Una strada che può far bene in un’ottica di promozione delle nostre eccellenze in tutto il mondo” conclude Lollobrigida.