Associazione Maidan: "Disumano preavviso sole 12 ore per spostare da Rimini 400 profughi ucraini"

"Sarebbero occorse almeno 48 ore, per dare il tempo di organizzarsi ai profughi ospiti nelle strutture alberghiere, in molti casi da un mese, del territorio riminese, dove avevano ritrovato un minimo di normalità. Ora sono in strutture fatiscenti con scarafaggi".

“Capisco la necessità della ricollocazione, ma non comprendo la totale assenza di umanità con la quale è avvenuta: non si può, con un preavviso così breve, spostare da una città 400 persone”. Fabio Prevedello, presidente dell'Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina Maidan, parla con l’Adnkronos della decisione del Viminale di trasferire circa la metà dei quasi 800 profughi ucraini presenti a Rimini in altre regioni italiane. “Una comunicazione che ci è arrivata soltanto 12 ore prima, mentre sarebbero occorse almeno 48 ore per dare il tempo di organizzarsi ai profughi ospiti nelle strutture alberghiere, in molti casi da un mese, del territorio riminese”.

“Sabato pomeriggio – racconta Prevedello - al termine di una riunione in prefettura, ci è stato comunicato che, su decisione del Viminale, delle 780 persone ospitate negli alberghi di Rimini, 400 dovevano essere ricollocate in altre regioni, come Liguria, Molise e Puglia, entro la mattina seguente: tutto questo lo trovo disumano, specialmente per il fatto che parliamo di profughi in fuga dalla guerra e che nel nostro territorio avevano ritrovato un minimo di normalità. A Rimini è presente una grande comunità di ucraini, e i profughi sono arrivati qui per il fatto che nel territorio erano già presenti alcuni loro parenti. Adesso come si fa ad allontanarli di nuovo dalle loro famiglie?”.

“Si aggiunga poi il fatto che – prosegue il presidente di ‘Maidan’, associazione Culturale che nel 2014 è stata insignita direttamente dall’ex presidente Petro Poroshenko dell’onorificenza di Terzo Grado Scelto per alti meriti sociali – da quanto ho appreso, alcuni dei profughi sono stati ricollocati in strutture fatiscenti dovo ci sono scarafaggi: ecco, più tempo sarebbe servito anche per compiere una scelta più oculata e dignitosa delle nuove collocazioni. Se questo fosse accaduto ai terremotati di Amatrice o dell’Aquila, a quest’ora la stampa sarebbe sulle barricate. Lo ripeto – conclude – non sono contrario alle ricollocazioni, ma a Rimini i profughi sono stati accolti bene e non davano alcun problema. E dovevano essere trattati semplicemente con maggiore rispetto”.