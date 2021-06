AssoFinTech: Vegas presidente dell'advisory board

È stato costituito l'advisory board di Assofintech, l'associazione Italiana per il fintech, insurtech e proptech. Lo annuncia una nota, nella quale si legge che a presiedere il think tank di esperti di finanza e tecnologia, che supporterà l'attività dell'associazione nel suo progetto di appoggio allo sviluppo e alla crescita del settore in Italia, è Giuseppe Vegas, ex presidente della Consob e membro del consiglio direttivo di Assofintech. Spiega Vegas: “Il fintech non deve essere solo considerato un fenomeno di moda che riguarda il mondo delle startup. È molto di più e deve essere utilizzato dalle banche, dagli intermediari e più in generale da tutti coloro che lavorano nell'industria finanziaria per creare valore ed efficienza nelle loro attività. AssoFintech è una associazione e come tale deve creare un percorso per le imprese associate, che si potrà espandere anche all'estero. Per questo motivo il nostro gruppo di lavoro è importante. L'attività dell'Associazione e soprattutto di noi membri dell'Advisory Board deve essere anche quella di essere presenti a livello europeo per entrare ne dibattito legislativo. Per esempio in quello relativo alla regolamentazione delle criptovalute. I tempi dell'informatica sono veloci, è fondamentale un'azione coordinata con altri paesi”.

Ecco l’Advisory Board di Assofintech: Giuseppe Vegas (Presidente), Stefania Bariatti – Prof. Università degli Studi di Milano, membro Consiglio ABI e Cda A2A, BNL e Mediaset, Elena Biffi – membro Cda FinecoBank e Gruppo Mondadori, Roberto Cociancih – membro Cda Sace, Giovanella Condò – Milano Notai, Andrea Ferretti – Partner EY, Ariel Nachman – Head of Israel Desk Simmons&Simmons, Michele Novelli – partner Digital Magics, Leonardo Patroni Griffi – Presidente Banca Popolare Puglia-Basilicata, Francesco Perrini – Ordinario Università Bocconi, Presidente Brera Financial Advisory, Alessandro Portolano – Partner Chiomenti, Silvia Rovere – Presidente AssoImmobiliare, Confindustria, Federico Sutti – Managing Partner Dentons Europe.

Lo scopo di AssoFintech è condividere e analizzare le competenze in ambito di Financial Technology, permettendo all’Italia di presentarsi tra i principali hub per Fintech e Insurtech. “Il nostro modello nasce dal dialogo e dal confronto con le principali associazioni e istituzioni internazionali, l'obiettivo è realizzare e implementare progetti di successo, contribuire alla creazione di un ecosistema imprenditoriale, sociale e normativo favorevole allo sviluppo del settore in Italia, aumentare la consapevolezza del settore e l’innovazione tecnologica”. AssoFintech offre ai propri associati tre principali servizi nel settore della tecnofinanza: Informazione e formazione, Public Affairs e Networking. “Il nostro team propone occasioni di incontro con autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dei regolatori, dell’impresa, della finanza, delle professioni e dell’Università. L’associazione, inoltre, struttura percorsi di formazione per gli associati e il loro personale rendendo fruibili le informazioni contenute in paper, report e approfondimenti relativi alla tecnologia finanziaria”.

Le competenze delle donne nel campo delle innovazioni tecnologiche e della finanza spingono “la nostra associazione verso importanti cambiamenti nel sistema Fintech e Insurtech. Attraverso il contributo della Presidente di Global Thinking Foundation Claudia Segre, e membro del Direttivo di Assofintech, si implementeranno interventi, attività e progetti fondati su una visione gender equity ed a prevenzione della violenza economica, psicologica e sociale”. Inoltre, l’educazione finanziaria deve essere divulgata e promossa nelle scuole, negli atenei, così come nelle categorie produttive e ordini professionali: “La conoscenza finanziaria è come un piccolo scudo in più che ci aiuta ad affrontare meglio non solo le tante scelte finanziarie che dobbiamo fare, ma anche gli imprevisti della vita”. Prof.ssa Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin). Tra le più recenti collaborazioni chiuse dall'associazione, quella con FinTech-Aviv – The Israeli FinTech Association , che supporta la crescita di Israele FinTech a livello globale e quella con The LHoFT – Luxembourg House of Financial Technology che punta ad arricchire il network internazionale in ambito europeo.