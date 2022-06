Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai campionati assoluti di Rieti. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4x100, si è imposto in 10"12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10"16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10"24.

In batteria Jacobs aveva corso in 10''17 precedendo Tortu (10"26).