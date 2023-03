AssoSoftware-tributaristi, insieme per collaborazione e scambio di conoscenze

Intesa per la corretta interpretazione della normativa fiscale e tributaria e conseguente traduzione in applicazioni informatiche

Con l’accordo siglato da Pierfrancesco Angeleri, presidente di AssoSoftware, Associazione italiana produttori di software e da Riccardo Alemanno, presidente di Int, Istituto nazionale tributaristi, prende il via una stretta collaborazione per condividere, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, le risorse professionali, le metodologie e le conoscenze acquisite in campo normativo, operativo-procedurale e tecnico-informatico.

“L’obiettivo dell’accordo di collaborazione che AssoSoftware ha sottoscritto con Int - afferma Angeleri - è fare squadra, aggregando le migliori competenze ed esperienze, per accrescere l’efficienza degli studi professionali, anche attraverso gli strumenti informatici, in relazione agli adempimenti che i professionisti svolgono per conto delle aziende loro clienti. Questa intesa fa parte di un progetto più esteso, che si pone l’obiettivo di allargare il confronto anche con altre associazioni o istituzioni di rappresentanza dei professionisti del fisco e del lavoro per dare vita a un hub di specializzazione in ambito informatico-normativo senza eguali in Italia".

"In questa prospettiva -spiega - attiveremo da subito un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti di Int e AssoSoftware, con il compito di approfondire gli aspetti tecnici, operativi e normativi degli adempimenti oggetto dei software e dei servizi telematici realizzati dai soci dell’Associazione e anche di condividere l’ideazione, la sperimentazione e la realizzazione di progetti, mediante l’apporto delle rispettive specifiche competenze".

Il compito primario di AssoSoftware è assolvere il ruolo strategico, nel settore dei software gestionali e fiscali, di propulsore di tutti i processi di modernizzazione e digitalizzazione voluti dal mercato o dall’amministrazione pubblica, promuovendo le istanze delle aziende associate in tale ambito e mettendo a vantaggio delle stesse le proprie risorse tecnico-professionali e le acquisizioni raggiunte sul piano scientifico e culturale.

“Come Istituto nazionale tributaristi (Int) - afferma Alemanno - siamo molto soddisfatti della firma della convenzione con AssoSoftware, poiché i sistemi digitali e loro applicazione sono ormai imprescindibili dalla nostra attività di professionisti intermediari fiscali e riconosciamo all’Associazione delle case di software un ruolo primario e strategico nel settore".

"L’auspicio - sottolinea - è che da questa collaborazione si possano anche dare indicazioni di semplificazione e di ottimizzazione dei sistemi digitali dell’Amministrazione finanziaria, ciò a beneficio di imprese e professionisti che quotidianamente utilizzano i software per la gestione della loro attività e per adempiere agli obblighi legislativi. Ringrazio pertanto i vertici di AssoSoftware per questa convenzione che creerà una innovativa rete collaborativa tra produttori e utilizzatori professionali dei software".