Assoutenti, rincari record costano 2.753 euro l'anno a famiglia, solo per cibo +562 euro

Inflazione alle stelle a maggio con nuovi pesantissimi record per le famiglie italiane che su base annua dovranno spendere molto di più sia per mangiare che per pagare le utenze domestiche. Un aggravio che per un nucleo di 4 persone può raggiungere un aumento di 2.753 euro in un anno. A fare i conti in tasca agli italiani è l'associazione Assoutenti che analizza come per alcune voci, a maggio, si registrano incrementi annui tra il +70% e il +100%, sulla base degli ultimi dati Istat sull’inflazione.

Il record dei rincari spetta ai biglietti aerei internazionali, che su base annua sono aumentati del +103,3% - analizza Assoutenti – L’energia elettrica è salita del +73,5% mentre per l’olio di semi occorre spendere il 70,2% in più. Il gas aumenta del +66,3% rispetto a maggio del 2021, il gasolio per riscaldamento del +47,5% mentre Gpl e metano salgono del +43,6%. In particolare nel comparto alimentare, oltre all’olio di semi, si registrano pesanti aumenti per burro (+22,6%), farina (+18,6%), pasta (+16,6%), ma costano molto di più anche il pollo (+13,8%), le uova (+12,3%) i gelati (+11,2%). Anche il settore dei servizi è segnato da sensibili aumenti delle tariffe, oltre ai voli internazionali Assoutenti segnala aumenti per i traghetti (+22,7%), noleggio auto (+22,1%), voli nazionali (+21,4%), lezioni di guida, esami, patenti (+16,1%). Incrementi dei listini anche nel comparto del turismo: in vista della stagione estiva, le tariffe di alberghi, motel, pensioni rincarano del +14,1%, i pacchetti vacanza internazionali del +8,6%.

"La situazione dei prezzi in Italia è letteralmente fuori controllo, e per trovare una inflazione così elevata occorre tornare indietro di 36 anni – afferma il presidente Furio Truzzi – Solo per mangiare e come conseguenza dei fortissimi aumenti del comparto alimentare (+7,5% a maggio) un nucleo è costretto a spendere 562 euro in più all’anno".