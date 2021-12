Asstra: "Tpl in sofferenza nel 2021, attori istituzionali e aziende private si attrezzino per aiutarlo"

"Il modello di mobilità è cambiato durante la pandemia e nel 2021 si stanno segnando diverse tendenze rispetto al 2020 che generano qualche preoccupazione. Lo scorso anno c’erano quattro elementi che hanno caratterizzato il modello di mobilità: il crollo dei flussi di domanda, la crescita della mobilità di corto raggio, l’emergere della mobilità liquida ed infine la rivoluzione dei mezzi di trasporto utilizzati, con la crescita della mobilità attiva e cioè degli spostamenti a piedi e in bicicletta. Nel 2021 ci si poteva attendere qualche novità positiva, ma la forte ripresa della domanda di mobilità ha riportato e allargato il mercato di cui hanno beneficiato soprattutto i mezzi privati. Il trasporto pubblico è in sofferenza e questo crea un problema". Così il membro della giunta di Asstra, Umberto De Gregorio, nel corso del suo intervento al XVI Convegno Nazionale dell’Associazione dal titolo: Next Generation Mobility svoltasi a Roma.

"Noi abbiamo di fronte una prospettiva ricca di opportunità e abbiamo uno scenario che viene introdotto dal Pnrr. Però, tutti gli attori istituzionali e le aziende private si devono attrezzare per evitare che il mercato del trasporto pubblico continui a sottigliarsi e non riesca più ad intercettare le opportunità che ci sono", conclude.