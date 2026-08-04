Assunta Cassiano

Tra questi il caso Cucchi, l’inchiesta sull’omicidio Diabolik, il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi e la vicenda Almasri. Da inviata a Perugia ha scritto del caso Palamara, dell’inchiesta sugli accessi abusivi alle banche dati e del processo Shalabayeva. Per Adnkronos segue anche la politica giudiziaria. Nel 2026 ha vinto il premio “Mario Sarzanini” per le agenzie di stampa. In agenzia con la sigla Asc