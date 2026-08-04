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Assunta Cassiano

Assunta Cassiano

Redattrice

Arrivata in Adnkronos nel 2007, da anni si occupa di cronaca giudiziaria seguendo inchieste e processi dal tribunale di Roma fino in Cassazione.

Tra questi il caso Cucchi, l’inchiesta sull’omicidio Diabolik, il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi e la vicenda Almasri. Da inviata a Perugia ha scritto del caso Palamara, dell’inchiesta sugli accessi abusivi alle banche dati e del processo Shalabayeva. Per Adnkronos segue anche la politica giudiziaria. Nel 2026 ha vinto il premio “Mario Sarzanini” per le agenzie di stampa. In agenzia con la sigla Asc

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cronaca giudiziaria omicidio Diabolik Emanuela Orlandi Almasri
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