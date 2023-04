Assunzioni nella Pa, via libera Cdm al decreto

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto per le nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione: due terzi del nuovo organico riguardano le Forze dell'Ordine. Ok anche al decreto Siccità, arriva quindi la cabina di regia presieduta dal ministro delle Infrastrutture insieme al via libera agli impianti di desalinizzazione. Slitta ancora, invece, l'approvazione del disegno di legge per il mercato e la concorrenza.