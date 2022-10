Assvepa, Vito Chirenti: “Finalmente le vetrate panoramiche VEPA sono liberamente installabili nelle case degli italiani”

Il Presidente dell’associazione che raggruppa una serie di aziende che lavorano nel settore dell’outdoor e delle protezioni di infissi racconta i vantaggi di un sistema che ora è tutelato anche a livello normativo

Dopo alcuni anni di discussioni a livello politico, le vetrate panoramiche VePa sono finalmente installabili liberamente nelle case degli italiani. Un percorso tortuoso per un sistema in realtà estremamente snello, ma efficace sotto molteplici punti di vista, che permette la crescita del valore delle case nelle quali è installato e, allo stesso tempo, garantisce la riduzione della dispersione termica. “Siamo molto contenti per questo importante traguardo, abbiamo avuto modo di parlare direttamente con i legislatori e partecipato a gruppi di lavoro tecnici per definire questa misura”, spiega Vito Chirenti, Presidente nazionale di Assvepa, associazione di categoria che raggruppa una serie di produttori e installatori del sistema VEPA. In Italia la giurisprudenza è stata alquanto ondivaga, motivo per il quale risultava fondamentale l’intervento del Parlamento. Infatti con la misura approvata il 21 settembre 2022, n. 142, è stato convertito in legge il Decreto del 9 agosto 2022, il cosiddetto “Decreto Aiuti bis”, ampliando le ipotesi di edilizia libera di cui all' art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, ricomprendendo anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, le cosiddette VePa. “Eppure era evidente fin da subito che il sistema VePa non aumentava la volumetria degli immobili”, prosegue Chirenti. “Essendo un sistema amovibile trasparente, offre maggiore bellezza alle abitazioni nelle quali è inserito, potendo aprirsi totalmente d’estate, e scomparendo del tutto” spiega il Presidente Assvepa. “Inoltre, potendo sfruttare d’inverno le sue caratteristiche di riduzione della dispersione termica, genera un risparmio alle famiglie e, dovendo utilizzare minore riscaldamento, inquinare meno e risparmiare”, prosegue Chirenti. Una soluzione efficace, specie in un momento storico come quello in atto, che allo stesso tempo mette d’accordo gli architetti e le famiglie che impiegano le VePa nelle abitazioni. Un passo avanti rispetto al passato, quando venivano installati infissi energivori fissi, che a causa degli elementi metallici diventavano trasmittenti di calore. Con VePa si supera totalmente questo problema: il sistema è privo di elementi metallici, con la differenza sostanziale apportata grazie all’inserimento dei vetri temperati. “È una tecnologia all’avanguardia, di grande valore e dall’impatto estetico superiore”, sottolinea Vito Chirenti. “Ora anche la legge è dalla nostra parte: il sistema VePa è liberamente installabile nelle case degli italiani. Con grandi benefici per la collettività”.

