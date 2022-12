Asti, 3 feriti in esplosione palazzina: probabile fuga gas

Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l’esplosione questa sera di una casa a due piani a Quarto Inferiore, una frazione di Asti. Nel crollo sarebbero rimaste ferite tre persone, una delle quali estratta viva poco fa da sotto le macerie della palazzina. In ospedale, in gravi condizioni altre due persone rimaste ustionate. Sotto le macerie ci sarebbero ancora alcuni cani. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco intervenute anche con le squadre Usar (urban search and rescue).