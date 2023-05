Aston Martin DB12: sportività e lusso

Aston Martin DB12 viene presentata a Cannes in un momento in cui la Casa inglese celebra il raggiungimento di due prestigiosi traguardi.

Un anniversario storico e un compleanno da incorniciare, 110 anni del brand e 75 anni della gamma DB, traguardi coronati dai continui podi conquistati nella stagione 2023 della Formula 1, per celebrare questo binomio imprescindibile, arriva una nuova supercar: la Aston Martin DB12 è l'inizio di una nuova era.

Renato Bisignani, Head of Global Marketing and Communications dichiara: " La nuova nata DB12 è un'auto che afferma la posizione di Aston Martin come leader in termini di prestazioni, lusso, sportività e tecnologia. Con questo ultimo modello Aston Martin incarna esattamente quello che sarà il futuro della casa di Gaydon, un perfetto mix tra tecnologia utilizzata, aerodinamica, potenza e materiale ultra sofisticato".

" Nei prossimi anni anche Aston Martin andrà verso un modello elettrico ma non prima del 2025 e con una commercializzazione nel 2026,  continua Bisignani. Negli ultimi mesi, grazie anche all'apporto del Lawrence Stroll, Aston Martin ha saputo creare modelli unici in serie limitate di grande successo come la Valhalla costruita in appena 999 esemplari o Valkyrie in soli 150 pezzi coupe e 85 spider. Inoltre a breve verrà presentato un altro pezzo unico nato in occasione del nostro 110 anniversario e sarà costruito in appena 110 vetture. Si tratta di un modello ispirato al passato che sarà sicuramente oggetto da collezione".

Aston Martin DB12: motore, prestazioni

Il suo possente cofano ospita un V8 Twin Turbo da 4.0 litri, costruito a mano e messo a punto dagli ingegneri Aston Martin, capace di erogare 680 CV con una coppia di 800 Nm per un incremento del 34% rispetto al modello precedente.

Un’unità che spinge la vettura ad una velocità massima di 325 km/h, la nuova DB12 è in grado di “bruciare” i 100 km/h con partenza da fermo in poco più di 3 secondi.

I miglioramenti al propulsore sono stati ottenuti grazie ad una serie di interventi, dai profili delle camme al rapporto di compressione, fino ai turbocompressori di diametro maggiore. Il sistema di raffreddamento è stato totalmente progettato da zero, aggiungendo altri due radiatori ausiliari a quello principale.

Il propulsore è abbinato ad un cambio automatico ad 8 velocità e, per la prima volta su un modello della gamma DB, è stato montato l’E-Diff ossia il differenziale posteriore elettronico, in grado di migliorare le capacità in curva della vettura in tutte le condizioni.

La DB12 è equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S da 275/35 R21 103Y all’anteriore e 315/30 R21 108Y al posteriore, contrassegnati con la sigla “AML”, ciò significa che hanno una mescola appositamente studiata dal team Aston Martin Dynamics per assicurare la massima aderenza in condizioni di asciutto e bagnato.

Gli pneumatici calzano cerchi in lega forgiati da 9,5J all’anteriore e 10,5J al posteriore, con la possibilità di scegliere fra diversi design: a cinque razze standard con finiture in argento lucido, a razze multiple con finiture nero satinato e nero satinato con tornitura diamantata, a raggi a Y in

