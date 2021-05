AstraZeneca a under 60, chiesto parere a Cts

Somministrare di nuovo il vaccino AstraZeneca agli 'under 60'. Sulla questione è stato chiesto un parere al Comitato tecnico-scientifico, che ne ha discusso ieri e continuerà le valutazioni nelle prossime riunioni sulla possibilità di allargare la somministrazione di questo vaccino alla fascia d'età 50-60 anni.

AstraZeneca, autorizzato dall'Ema dai 18 anni in su, è al momento raccomandato "in via preferenziale" per gli 'over 60' dopo l'allarme seguito alle segnalazioni di rare trombosi dopo il vaccino, soprattutto fra le donne sotto i 40 anni. L'orientamento del Cts ad allargare la fascia d'età per la somministrazione di questo vaccino sarebbe, a quanto si apprende, favorevole, ma nulla è stato ancora deciso.