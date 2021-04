AstraZeneca, Belgio sospende vaccino per under 55

AstraZeneca, stop in Belgio alle vaccinazioni per gli under 55. L'annuncio del ministro della Salute Frank Vandenbroucke nel giorno della nuova valutazione dell'Ema. Si tratta, ha aggiunto, di una sospensione temporanea ''per le prossime quattro settimane. Poi vedremo'', nella ''speranza di avere un'analisi migliore da parte dell'Unione Europea sul vaccino AstraZeneca per le diverse età". "Questo cambia molto poco nell'attuale campagna di vaccinazione, che continuerà senza sosta", ha detto Vandenbroucke a Vrt News. ''Attualmente ci stiamo concentrando sugli over 65 e sulle persone che hanno determinate malattie. Anche queste sono prevalentemente persone anziane" conclude.