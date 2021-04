AstraZeneca, Fauci: "Gli Usa non ne hanno bisogno"

Agli Stati Uniti non serve il vaccino AstraZeneca. "Abbiamo tre eccellenti vaccini. Anche se l'Fda deciderà che è un ottimo vaccino, noi non abbiamo bisogno di un altro vaccino, ne abbiamo abbastanza", ha detto alla Cnn il virologo della casa Bianca Anthony Fauci.

"Non c'è un piano per iniziare ad usare subito AstraZeneca, anche se verrà approvato dalla Fda, il che è molto probabile. Non vi è nulla contro questo prodotto, è solo che abbiamo tanti vaccini - ha proseguito-, abbiamo già fatto contratti per abbastanza vaccini, da Moderna, Pfizer e J&J".