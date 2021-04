AstraZeneca, in Francia seconda dose under 55 con altro vaccino

AstraZeneca in Francia e seconda dose, cambio di passo. Le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino faranno infatti il richiamo con Pfizer o Moderna. Lo ha anticipato il ministro della Salute, Olivier Veran, mentre l'annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore.

"Sarà confermato oggi. E' perfettamente logico", ha dichiarato Veran a 'Rtl' precisando che l'annuncio arriverà dall'Alta Autorità per la Salute (Has). Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato la somministrazione del vaccino AstraZeneca solo agli over 55.