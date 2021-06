AstraZeneca, in Lombardia possibile da subito scelta seconda dose per under 60

In Lombardia è tutto pronto. Ed è possibile da subito per gli under 60 che hanno fatto la prima dose di vaccino anti-Covid con AstraZeneca continuare con lo stesso prodotto-scudo anche per la seconda dose, se rifiutano il richiamo eterologo. A comunicarlo è la direzione generale Welfare della Regione.

"In seguito alla circolare del ministero della Salute di ieri, venerdì 18 giugno, con le ulteriori indicazioni per il completamento del ciclo vaccinale nei soggetti sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria* e chiarimenti sulle modalità d'uso del vaccino Janssen, si comunica che le indicazioni ministeriali sono da intendersi immediatamente operative", chiarisce la Dg Welfare.

"Pertanto, previa anamnesi e parere medico, i cittadini interessati potranno optare per la somministrazione della seconda dose ancora con AstraZeneca, qualora risulti impossibile convincerli a ricevere Pfizer o Moderna", quindi un richiamo con vaccino a mRna, "e previa firma del consenso informato. Il vaccino J&J resta riservato agli over 60 o a specifiche situazioni" sotto questa fascia d'età.