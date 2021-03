AstraZeneca, le news di oggi: Anagni, dosi, dati vaccino, Ue

Il vaccino AstraZeneca ancora sotto i riflettori. Dopo il 'caso trombosi' e lo stop dell'Ema, ora il 'caso Anagni', con le news relative a 29 milioni di dosi individuate in un'azienda del frusinate. Il messaggio che arriva da Londra, con la rivendicazione di un contratto 'in esclusiva' per la fornitura. La reazione Ue, alle prese con una campagna di vaccinazione complicata.

Le news di oggi:

14.04 - Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco Ema "sta continuando la sua valutazione dei casi segnalati" di forme rare di trombosi dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Nell'ambito di queste analisi, l'Ema convoca per il 29 marzo un gruppo multidisciplinare di esperti con l'obiettivo di "fornire un contributo aggiuntivo alla valutazione". Lo comunica l'ente regolatorio Ue, spiegando che "l'esito dell'incontro, insieme a un'ulteriore analisi dei casi segnalati, confluirà nella valutazione in corso del Prac" e che "la raccomandazione aggiornata del Prac è attesa durante la riunione plenaria di aprile (6-9 aprile)". (segue)

13.29 - "Premesso che il presidente Draghi fa benissimo a porre in essere tutte le azioni più opportune per ottenere che il maggior numero di dosi arrivi in Italia, a cominciare dal pressing diplomatico sugli Stati nei quali si concentra la produzione, ritengo che siano assolutamente lineari le azioni rivolte alla distribuzione delle dosi di vaccino anti-Covid poste in essere da AstraZeneca". E che sia "impensabile" che la multinazionale abbia nascosto dosi. Lo dichiara all'AdnKronos Salute Piero Di Lorenzo, presidente dell'Irbm di Pomezia (Roma), che per il vaccino in questione collabora con la multinazionale anglo-svedese effettuando i controlli di validazione dei lotti prodotti all'estero.

12.56 - L'India ha deciso di sospendere l'esportazione del vaccino AstraZeneca contro il coronavirus prodotto dagli impianti del Serum Institute per poter soddisfare la richiesta interna di dosi. La sospensione riguarda anche le milioni di dosi che, in base al programma Covax, erano destinate ai Paesi a basso e medio reddito. Lo riporta la Bbc citando l'amministratore delegato del Serum Institute of India, Adar Poonawalla, che ha parlato di carenza di materie prime per la produzione di vaccini. In particolare ha citato il divieto imposto dagli Stati Uniti su alcuni articoli specifici, come filtri specializzati, tubi monouso e determinati prodotti chimici.

12.37 - "Spero che non ci siano" reticenze da parte della popolazione al vaccino di Astrazeneca, "perché ormai è assolutamente dimostrato che è certo e sicuro. Si è parlato troppo di questo vaccino e ora qualcuno si preoccupa, ma bisogna avere fiducia. Se l’Ema e l’Aifa hanno deciso che va bene, non dobbiamo avere alcun dubbio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine delle celebrazioni della Festa del perdono a Milano.

12.22 - "Non fate partire queste dosi, tenetele qui in Italia, servono a noi". Questo il grido di allarme dei cittadini di Anagni che chiedono a gran voce che le 29 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca, scoperte nello stabilimento Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, restino in Italia. "Non è una novità che dentro l'azienda frusinate si produca o si infiali il vaccino. Il problema è che nessuno poteva immaginare che le dosi non fossero destinate alla comunità europea", dice all'Adnkronos una signora di 71 anni.

11.53 - "Il vaccino AstraZeneca è un ottimo vaccino e francamente non riesco a comprendere tutta questa polemica che c'è intorno. E' efficace nel ridurre i ricoveri ospedalieri, i quadri della malattia grave e dell'evento morte, e per queste situazioni il vaccino ha un dato del 100%. Sinceramente dico basta alle polemiche che non portano da nessuna parte e danneggiano le vaccinazioni nel nostro Paese". Lo ha sottolineato all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando le polemiche sui 29 milioni di dosi AstraZeneca ferme nell'azienda Catalent di Anagni, e i nuovi dati sul vaccino diffuso dall'azienda dai quali emerge un'efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% nell'evitare forme gravi e ricoveri.

11.27 - Il Regno Unito ha con AstraZeneca un contratto "di esclusiva", mentre l'Unione europea ne ha stipulato uno che si basa sui "migliori sforzi" da parte della casa farmaceutica. Per questo, gli accordi stipulati dal governo britannico prevarrebbero su quelli europei. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times il ministro britannico della Salute, Matt Hancock, spiegando che Londra e Bruxelles stanno cercando di risolvere la disputa riguardo alle consegne delle dosi del vaccino anglo-svedese.