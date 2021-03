AstraZeneca, Pregliasco: "Stop scelta politica"

(Adnkronos)

Lo stop precauzionale all'impiego del vaccino anti-Covid di AstraZeneca "di fatto è stata una decisione politica" afferma il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco. Ed è stata "presa per 'resettare' in qualche modo una serie di iniziative più o meno sparse, forse ancora più confusive che non uno stop unico. Una scelta fatta con l'obiettivo di azzerare le 'fughe' dalla vaccinazione. L'Agenzia europea del farmaco non ha potuto fare altro", se non prendersi del tempo per approfondire le segnalazioni di sospetti effetti avversi ricevute.

Sentito dall'Adnkronos Salute dopo il pronunciamento dell'Ema sul siero prodotto dall'azienda anglo-svedese e le dichiarazioni rese ieri sul tema dal premier Mario Draghi, l'esperto muove tuttavia un appunto su una modalità di comunicazione "un po' pilatesca" da parte dell'ente regolatorio Ue. Per come è andata a finire la vicenda, osserva, "questa storia mette a rischio la percezione sulla qualità e la sicurezza del vaccino".

"Forse - ragiona Pregliasco - l'Ema si è espressa non al meglio nel lasciare margini di interpretazione" relative agli eventi trombotici estremamente rari per i quali l'Agenzia ha chiarito di non poter escludere al momento con certezza un nesso causale con la somministrazione del vaccino. Una modalità di informazione "forse un po' pilatesca - commenta appunto il virologo - che ha determinato" ad esempio "la possibilità per la Francia di mettere un elemento di precauzione" all'impiego del vaccino di AstraZeneca, "rovesciando il limite di utilizzo" inizialmente indicato anche in Italia (fra le critiche di molti) preferenzialmente per gli under 55 e fissandolo ora "dai 55 anni in su".

Nel complesso, quindi, "questa storia rischia di rovinare la percezione di qualità e sicurezza del vaccino. Avrebbero fatto meglio - precisa il medico riferendosi all'Ema - a scrivere che questi rarissimi episodi di trombosi rare" dopo la vaccinazione AstraZeneca "sono stati in linea con quelli osservati per i vaccini di Pfizer e Moderna, che nelle casistiche anglosassoni hanno avuto dati simili".