AstraZeneca sospeso in Italia, le news di oggi

(Adnkronos)

Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia e in altri paesi europei in attesa della decisione dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che si riunirà giovedì e punta a pronunciarsi in maniera definitiva sul farmaco. "Lo stop fa danni", dice il professor Massimo Galli. "Serve chiarezza, bisogna chiedere i dati agli inglesi", evidenzia il professor Andrea Crisanti.

10.40 - “Ci aspettiamo nelle prossime 48 ore di poter avere le conferme da parte dell’Ema per proseguire la vaccinazione" con AstraZeneca. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha aggiunto: “Occorre – ha detto - non incutere il panico nei confronti della vaccinazione. Su AstraZeneca in questo momento ci sono le verifiche da parte dell’Ema: vi sono stati questi casi in tutta Europa ed è giusto che ci sia una vigilanza farmacologica. Si tratta di 20 o 30 casi sui 5 milioni di persone vaccinate con la prima dose. Vi erano dei timori nella popolazione ed è giusto che la vigilanza sui farmaci provveda immediatamente per comprendere.

10.22 - "Ora tutti i governi dei Paesi europei che si sono mossi in maniera unitaria nella giornata di ieri" sospendendo la vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca in maniera precauzionale "attendono il giudizio ulteriore" dell'Agenzia europea del farmaco Ema "per la giornata di giovedì su questi nuovi dati emersi in maniera particolare dalla Germania, ma anche in altri Paesi. Rispetto a questo pronunciamento, noi siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione che ci consentano nel minor tempo possibile di ripristinare a ritmo pieno la vaccinazione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo alle domande del direttore del 'Corriere della Sera', Luciano Fontana, durante l'online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema 'Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia'.

9.48 - Il vaccino Oxford Astrazeneca "è sicuro e funziona molto bene", oggi "viene prodotto in più luoghi, dall'India agli Stati Uniti, così come in Gran Bretagna, e viene utilizzato in tutto il mondo. È relativamente facile da distribuire, poiché può essere conservato in un frigorifero normale, e secondo i termini dell'accordo concluso tra Oxford e il governo del Regno Unito viene dispensato al prezzo di costo". A scriverlo, in un intervento sul 'Times' di Londra pubblicato oggi con il titolo "Il vaccino di Oxford dimostra perché noi e il mondo abbiamo bisogno che la Gran Bretagna sia globale" è il premier britannico Boris Johnson.

9.43 - Anche Svezia e Lettonia sospenderanno le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in via precauzionale. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dei due Paesi, seguendo la decisione di ieri di Germania, Italia, Francia e Spagna ed altri in Europa, in attesa di un nuovo parere dell’Agenzia europea del farmaco.

9.32 - "Bisogna fare chiarezza sul vaccino AstraZeneca. Senza trasparenza, le persone non si vaccineranno". Il professor Andrea Crisanti si esprime così sulla vicenda relativa al vaccino AstraZeneca, sospeso in attesa delle valutazioni dell'agenzia europeo del farmaco (Ema). "Ci sono stati casi di complicazioni febbrili con spossatezza e ci sono stati casi di decesso sospetto. La pratica normale, per tutelare tutti, prevede di fermarsi per verificare se c’è stato qualche problema. Questa procedura tempestiva deve rassicurare e non allarmare: ora bisogna capire cos’è successo, in modo trasparente e tempestivo. Il principio di precauzione è a tutela di tutti quanti. Siamo in un momento un po’ caotico, i dati si accavallano e anche le decisioni tendono ad accavallarsi", dice il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia a Mattino Cinque.

9.21 - "Queste decisioni delle autorità regolatorie, sul vaccino AstraZeneca, sono dettate dal cosiddetto 'atteggiamento di precauzione': in attesa di accertamenti sugli effetti collaterali, si sospende tutto". Sulle morti segnalate, in quanto si sono verificate dopo la somministrazione di questo vaccino anti-Covid, "dobbiamo aspettare l'esito delle autopsie. Ma gli studi scientifici ci indicano che questi incidenti si verificano anche in persone che non hanno avuto il vaccino. Il punto centrale è verificare il vero rapporto causa-effetto, non le coincidenze". A sottolineare la necessità di aspettare che venga chiarito il motivo di questi eventi tromboembolitici al centro delle analisi dell'Agenzia europea del farmaco Ema è l'immunologo Alberto Mantovani, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

8.47 - "Secondo me farà molto più danno lo stop di quanto abbiano mai fatto le vaccinazioni, che alla fine usciranno" assolte "a meno che non ci sia qualcosa che proprio non sappiamo, non abbiamo visto o non ci è stato detto". Lo ribadisce ad 'Agorà' su Rai3 Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano. All'esperto, ripensando a un precedente di qualche anno fa, "vengono i brividi" dopo la sospensione precauzionale decisa ieri dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa e da molti altri Paesi europei per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca.

8.16 - "Chi ha fatto il vaccino AstraZeneca nei giorni scorsi può stare tranquillo. Non deve fare nulla se non, come sempre, riportare gli effetti collaterali al medico. Ripeto che non c'è al momento nessun legame tra la vaccinazione e le trombosi e che in ogni caso gli eventi sono rarissimi". Lo ribadisce via social l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola, rassicurando dopo la sospensione precauzionale decisa anche dall'Italia per il siero anti-Covid prodotto dall'azienda anglo-svedese.

7.38 - ''Attendiamo le verifiche tecnico-scientifiche. C'è attenzione per l'esito del vaccino AstraZeneca. Siamo in attesa delle indicazioni dell'Ema''. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lo sottolinea in un'intervista a Radio Anch'io



7.03 - "Ogni singolo caso sarà approfondito. Ci pronunceremo una volta per tutti". Parola di Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all'università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema. "Ci sono molte più persone che stanno esaminando i casi sospetti" di eventi avversi al vaccino anti-Covid di AstraZeneca "che persone decedute", osserva in un'intervista a 'La Stampa', assicurando che "la situazione viene seguita con la massima attenzione dall'Ema e dell'Aifa", l'Agenzia italiana del farmaco che ieri ha sospeso in via precauzionale su tutto il territorio nazionale le vaccinazioni AstraZeneca.