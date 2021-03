AstraZeneca, vaccino Lazio: sms a chi ha prenotato

(Adnkronos)

Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia e la Regione Lazio blocca le prenotazioni e le somministrazioni del siero anti covid. E a chi è prenotato per domani sarà inviato un sms per riprogrammare l'appuntamento. Questo quanto spiega una comunicazione dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. "Stanno per essere inviati oltre 7mila Sms di sospensione per le persone prenotate nel Lazio nella giornata di domani con il vaccino AstraZeneca", annuncia l'assessore. Questo il testo del messaggio: "A seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da Aifa, il suo appuntamento previsto per domani è sospeso. Sarà nostra cura informarla tempestivamente sulla riprogrammazione della vaccinazione non appena disponibili indicazioni nazionali. Invitiamo coloro che erano prenotati a non recarsi presso il punto vaccinale. Tutti saranno ricontattati".

"E’ stata convocata d’urgenza l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio per affrontare la situazione venutasi a creare con la sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca da parte di Aifa. Seguiremo attentamente gli ulteriori approfondimenti in corso, auspichiamo una rapida ed inequivocabile definizione da parte di Aifa, altrimenti questo potrebbe rappresentare un danno enorme ed irrecuperabile alla campagna vaccinale in corso, poiché il vaccino Astrazeneca è quello maggiormente opzionato in base agli accordi preliminari sottoscritti dalla Commissione europea", spiega D'Amato. "In questo modo - ha aggiunto - si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l’Aeroporto di Fiumicino e oltre 2 mila medici di medicina generale".

"Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di Aifa e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di Aifa. Siamo in attesa che Aifa dia indicazioni per chi ha già effettuato la somministrazione della prima dose", conclude D'Amato.

Continuano le vaccinazioni con Pfizer e Moderna

"Per quanto riguarda le vaccinazioni per gli over 80 anni e le categorie estremamente vulnerabili e i disabili con invalidità al 100% con accompagno (codice C02), le attività di prenotazione e somministrazione continueranno regolarmente presso i siti di vaccinazione che attualmente utilizzano i vaccini" anti-Covid "Pfizer e Moderna". Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

"Così come proseguiranno anche le vaccinazioni a domicilio per gli over 80 seguendo le disponibilità e le quantità dei vaccini a disposizione. Pertanto invitiamo coloro che hanno una prenotazione con questi vaccini a recarsi regolarmente presso il punto vaccinale", conclude la nota.