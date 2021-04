AstraZeneca e Sputnik per seconda dose, Vaia: "Verifichiamo mix"

AstraZeneca, al via test con altri vaccini per la seconda dose insieme alla verifica del vaccino russo Sputnik sulle varianti. La sperimentazione partirà all'Inmi Spallanzani di Roma dopo l’accordo tra l'istituto romano e l’Istituto Gamaleya di Mosca, firmato oggi. "Come Spallanzani vogliamo porci al centro della sperimentazione per fare un servizio al Paese, come spesso accaduto dall’inizio della pandemia. Non ci sono affermazioni assertive, ma vogliamo verificare fondate e ragionevoli ipotesi che il mix di vaccini possa farsi: evidentemente chiederemo ad Aifa di autorizzare questo studio, ma sono convito che ci darà il via libera perché in altri parti d’Europa si stanno facendo queste sperimentazioni. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Aifa Palù, che ci ha incoraggiato ad andare avanti", ha spiegato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

