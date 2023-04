Astrofisica Caraveo: "Più parità di genere nel nuovo equipaggio che andrà sulla Luna"

Rispetto alle missioni Apollo, sul fronte della parità di genere e di rappresentanza per l'equipaggio che tornerà verso la Luna "i tempi sono cambiati: gli astronauti della Nasa offrono una migliore campionatura della popolazione americana, ci sono donne oltre che uomini e non sono tutti bianchi". A rilevarlo è l'astrofisica Patrizia Caraveo che, in un suo intervento su "Startup Italia", evidenzia alcune delle novità della missione Artemis II, la seconda missione del grande programma di ritorno alla Luna della Nasa. La missione Artemis II partirà a novembre 2024 con a bordo l'astronauta americana Christina Hammock Koch, l'astronauta di colore Victor Glover, l'astronauta Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen.

I nomi sono stati annunciati ieri a Houston dall’amministratore della Nasa Bill Nelson ed "oggi il corpo astronauti è internazionale con rappresentanti delle agenzie che collaborano con il programma Artemis, a cominciare da canadesi ed europei" sottolinea l'astrofisica italiana.

"L’equipaggio che circumnavigherà la Luna - osserva ancora Patrizia Caraveo - sarà composto da un comandante, un pilota, e due specialisti di missione. Sono tutti tra i 44 e i 47 anni, un po’ più vecchi dei colleghi di Apollo 17". Ad andare nello spazio per una missione lunare "gli ultimi erano stati gli astronauti di Apollo 17, il 13 agosto 1971. Erano Eugene Cernan, Ronald Evans e Harrison Schmitt tre maschi bianchi tra i 37 e 39 anni: due erano piloti, il terzo era un geologo, il primo o unico scienziato a camminare sulla Luna" ricorda Caraveo.