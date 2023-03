Asus lancia il ROG Strix Scan 18, notebook da gaming senza limiti

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del suo laptop gaming Asus ROG Strix Scar 18, presentato a gennaio in occasione dell'evento For Those Who Dare: Maxed Out, nell’ambito del CES 2023. Il nuovo ROG Strix SCAR 18 (G834) è il primo laptop ROG dotato di un display Nebula da 18 pollici, con specifiche QHD fino a 240 Hz. ROG Strix SCAR sarà disponibile prossimamente anche nei modelli da 16 o 17 pollici. I modelli da 16 e 18 pollici sono dotati di processori fino all'Intel Core i9-13980HX di 13a generazione con 24 core e 32 thread. Il display Nebula QHD da 18 pollici, formato 16:10, 240Hz/3ms, è certificato Pantone e assicura il 100% di copertura della gamma DCI-P3.

Monta una GPU per laptop fino alla Nvidia GeForce RTX serie 4090 con Advanced Optimus ed è progettato per gaming ad alto refresh. Con Nvidia Advanced Optimus, il laptop può instradare automaticamente i fotogrammi dalla GPU direttamente al display utilizzando un MUX switch, bypassando la grafica integrata. Questo percorso migliora le prestazioni del 5-10% rispetto alle macchine senza MUX Switch, evitando all’utente di dover dare il comando manualmente. Questa commutazione automatica preserva anche la durata della batteria della macchina, in quanto può passare dinamicamente dalla GPU discreta ad alta potenza alla GPU integrata a bassa potenza. Sfruttando il nuovo standard DDR5, gli utenti potranno godere di un salto generazionale di prestazioni a 4800 Mhz, con tempi di scrittura più veloci del 50% rispetto alle macchine dotate di DDR4.

Lo SCAR 18 è stato in grado di spingere le prestazioni ancora più in là con l'introduzione di una terza ventola che aiuta a mantenere fresche la GPU e la VRAM. Il PC è dotato di surround virtuale Dolby Atmos e la cancellazione del rumore AI a due vie filtra il rumore di fondo sia per le comunicazioni in entrata sia per quelle in uscita, in modo che la voce di tutti arrivi forte e chiara. Inoltre, il nuovo laptop da gaming monta una batteria da 64 Wh o 90 Wh, oltre a una ricarica Type-C da 100 W per l'utilizzo in mobilità. La connettività WiFi 6E e la porta Ethernet forniscono una rete all'avanguardia per un ritardo minimo su reti cablate e wireless compatibili. Il display è dotato di Dolby Vision HDR e Nvidia G-Sync. Il prezzo è di 4.199€.