Asus, nuovo monitor Oled ROG da 26,5 pollici

Asus ROG ha annunciato la disponibilità del monitor gaming ROG Swift OLED PG27AQDM. Il nuovo display integra un pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) abbinato a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms per garantire frame rate superveloci, oltre alla compatibilità Nvidia G-Sync per assicurare immagini fluide. Il monitor ha un dissipatore di calore personalizzato e un'ottimizzazione intelligente della tensione per ridurre al minimo ogni potenziale rischio associato. L’impostazione di luminosità uniforme esclusiva di ROG aiuta a risolvere i problemi del limitatore automatico di luminosità (ABL), evitando così che lo schermo riduca improvvisamente la luminosità quando si cambiano le dimensioni di una finestra più chiara.

Per garantire la longevità del pannello OLED, Swift OLED PG27AQDM include un dissipatore personalizzato indirizzato a raffreddare le componenti che generano più calore e un nuovo layout interno per migliorarne l’efficacia di raffreddamento. Il flusso d'aria interno è stato ottimizzato e le feritoie superiori per l'aria sono più grandi per ottenere una migliore dissipazione del calore. Il calore viene smaltito così in modo più uniforme su tutto il retro del monitor, cosicché la temperatura media risulti inferiore del 5% rispetto ad altri monitor della sua categoria. In più, questo pannello ha una luminosità di picco superiore del 17% rispetto ai precedenti display ROG OLED.

Lo Swift OLED PG27AQDM presenta un rivestimento antiriflesso realizzato con una micro-texture che consente di ridurre riflessi e distrazioni visive provenienti dalle diverse fonti di luce ambientale. L’impostazione di luminosità uniforme, caratteristica dei monitor ROG, riduce la luminosità di picco per mantenere i livelli consistenti così da regalare una migliore esperienza di visualizzazione, anche quando si modificano repentinamente le dimensioni delle finestre più bianche e luminose, rendendo più confortevole per gli occhi l’utilizzo del pannello anche per tempi prolungati di esposizione. Nella parte superiore del monitor c'è un aggancio per treppiede per il montaggio di dispositivi come le webcam. Le sue opzioni di connettività includono una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB. Il prezzo è di 1.299 euro.