Atalanta, infortunio per Zapata!

Il colombiano frenato da un guaio muscolare, out domenica col Lecce in campionato

Brutte notizie per l'Atalanta, Duvan Zapata è rimasto vittima di un problema muscolare (lesione di primo grado della coscia destra) che costringerà l'attaccante colombiano a rimanere lontano dai campi per circa tre settimane. Come anche successo con passati infortuni, non è da escludere che Zapata possa recuperare con la massima cautela e quindi potrebbe tornare a fine marzo dopo la sosta.

Nell'attacco della Dea mister Gasperini si coccola Hojlund, che sta continuando a fare bene e sarà ancora il titolare sostenuto da Boga e Lookman. Nel frattempo Muriel avanza nelle gerarchie come sostituto numero uno nel ruolo di centravanti, di certo il colombiano ora avrà maggiore minutaggio.

Fantacalcio.it per Adnkronos