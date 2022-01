Atalanta-Inter 0-0, sfida nerazzurra senza gol

Atalanta e Inter pareggiano 0-0 nella gara valida per la 22esima giornata della Serie A. I campioni d'Italia guidano la classifica con 50 punti e 2 lunghezze di vantaggio sul Milan. I bergamaschi a quota 42 sono soli al quarto posto, con 1 punto di margine sulla Juventus e con una partita in meno rispetto ai bianconeri.

Il pareggio matura al termine di un match equilibrato, caratterizzato da occasioni da rete per entrambe le squadre. L'Inter appare più aggressiva nel primo tempo contro i padroni di casa, che schierano una formazione rimaneggiata e faticano a trovare i consueti automatismi. La formazione di Inzaghi va vicina al vantaggio in particolare al 26', quando serve un intervento super di Musso per negare il gol a Sanchez. L'Atalanta prova a rispondere con l'inserimento di Pasalic: il centrocampista va giù dopo il contatto con Perisic, per l'arbitro Massa non è rigore.

Nella ripresa, le chance riempiono la cronaca. Dal 70', in particolare, va in scena un botta e risposta prolungato. Dzeko spreca la sponda di Dumfries e da 3 metri, di testa, non riesce a inquadrare la porta. Al 76' occasione per Vidal, Musso è attento. Al 79' Pasalic cerca il colpo di testa vincente, Dumfries devia in modo provvidenziale. All'81' fiammata di Muriel che divora 50 metri e spara sul primo palo: Handanovic salva l'Inter. Non c'è un attimo di tregua, all'86' invenzione di Barella che, di tacco, libera D'Ambrosio: davanti a Musso, l'esterno dell'Inter spreca e spara fuori. Lo 0-0 resiste fino alla fine.