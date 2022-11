Atalanta-Inter 2-3, Inzaghi vince la sfida nerazzurra

L’Inter vince 3-2 sul campo dell’Atalanta nel match tutto nerazzurro valido per la 15esima giornata della Serie A. La vittoria permette alla formazione di Inzaghi di salire a 30 punti. La squadra di Gasperini rimane a 27. I padroni di casa sbloccano il risultato al 27’ con il rigore che Lookman trasforma dopo il fallo di de Vrij su Zapata. L’Inter pareggia al 36’: Calhanoglu crossa, Lautaro tiene vivo il pallone e Dzeko fa centro con un destro al volo. Gli ospiti mettono la freccia all’inizio della ripresa. Al 56’ Dzeko firma la doppietta personale sfruttando un’incertezza di Maehle: tocco ravvicinato e 1-2. La difesa orobica fa harakiri al 61’: corner di Calhanoglu, autorete di Palomino e 1-3. Il difensore si riscatta al 77’: colpo di testa in tuffo su azione nata da corner, 2-3. Il forcing finale dei padroni di casa non decolla: l’Inter resiste e vince.