Atalanta-Roma, rivalità e follie calcistiche, vino secco o fruttato?

Bianco o rosso? Fermo o bollicine? Secco o dolce? Leggero o strutturato? Quante volte abbiamo affrontato questi dubbi esistenziali – e con quanta passione! – tagliando a metà tavolate in cui qualcuno dei presenti pretendeva di scegliere la bottiglia… e via di polemiche e discussioni. Ma d’altronde parlare di vino mentre beviamo ci fa stare bene, così come ci piace parlare di cibo mentre siamo a tavola.

Magari infervorandoci parecchio, perché per noi italiani la tavola è una cosa importante. D’altra parte, come dice Arianna all’assistente di regia Alessandro in Boris, “la ristorazione è l’unica cosa seria di questo Paese”. E qual è l’altro tema che ci fa scaldare tanto? Esatto: il calcio. Perché, come diceva Churchill (poi giuriamo, basta citazioni) “gli italiani vanno alla guerra come fosse una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come fosse la guerra”. Che poi, francamente, non è per niente un’offesa. Eccoci allora pronti a raccontare una delle tante rivalità che fanno battere il cuore dei tifosi italiani, quella tra Atalanta e Roma. Preparate i bicchieri: per la trentunesima giornata Champions Wine fa un salto a Bergamo.

Raccontare le tante rivalità che animano il calcio italiano sarebbe impossibile. Già, perché oltre ai derby di Roma, Torino, Milano e Genova, ci sono tante altre partite sentitissime dalle tifoserie nonostante i chilometri che le separano. Campanilismi che affondano le radici nel passato, in tradizioni che hanno forgiato anche le peculiarità eno-culinarie. Quindi abbiamo scelto Atalanta-Roma come emblema di queste rivalità.

Leggi l'articolo completo su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie