Atalanta-Torino 3-1, tris Koopmeiners e nerazzurri primi

L'Atalanta batte il Torino per 3-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023, sale a 10 punti e affianca la Roma al primo posto in classifica. I granata, al primo k.o. del torneo, rimangono a quota 7. Il successo dei nerazzurri porta la firma di Koopmeiners, che realizza una tripletta e con 4 gol comanda la classifica dei marcatori con lo juventino Vlahovic. Al Toro non basta la rete di Vlasic per raddrizzare la gara.

L'Atalanta conquista il bottino pieno in una gara cominciata col piede sull'acceleratore. I bergamaschi creano almeno 3 nitide occasioni da rete nella prima mezz'ora. Toloi sfiora il palo all'8', Milinkovic-Savic deve disinnescare i tentativi di Koopmeiners e Zapata. Al 32' i padroni di casa ad un passo dal vantaggio, con Demiral che timbra il palo da pochi passi su corner da sinistra. Il Torino batte un colpo al 34' e pareggia il conto dei legni con Okoli. Prima del riposo i granata si vedono annullare la rete di Vlasic per fuorigioco. Al 49' il vantaggio nerazzurro. Aina stende Soopy, rigore che Koopmeiners trasforma: 1-0. L'olandese concede il bis in apertura di ripresa. Sinistro da 20 metri, una deviazione vanifica il tuffo di Milinkovic Savic: 2-0. Il Torino non si arrende, carica e riapre la gara. Prima Linetty scheggia la traversa, poi Vlasic al 77' sfonda la porta con un sinistro potentissimo da 10 metri: 2-1. L'Atalanta non trema e chiude i conti poco dopo. Nuovo rigore, ancora Koopmeiners dal dischetto: 3-1 all'84', Atalanta prima.