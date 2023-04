Atp Montecarlo 2023, derby Sinner-Musetti nei quarti: diretta

Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il derby italiano tra la testa di serie numero 7 e il numero 16 del tabellone vale un posto in semifinale. Si tratta del secondo confronto diretto tra i due talenti del tennis tricolore, entrambi 21enni. Nel 2021, negli ottavi di finale del torneo Atp di Anversa, sul sintetico indoor, Sinner si è imposto per 7-5, 6-2. Il vincente di oggi affronterà in semifinale il danese Holger Rune. Il 19enne, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h17'.