Grande prestazione di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del torneo Atp di Parigi-Bercy. L'azzurro, numero 23 Atp, si è imposto in rimonta sul numero 4 del mondo, il norvegese Casper Rudd, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 19 minuti. Musetti ai quarti di finale, i primi in un Masters 1000, affronterà il vincente del match tra l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic e il russo Karen Khachanov.