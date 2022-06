Atp Queen's, Musetti si ritira. Sinner pronto al rientro

Lorenzo Musetti, costretto al ritiro dopo appena 37' minuti di partita contro Aleksander Bublik al primo turno del torneo Atp del Queen’s. Il tennista di Carrara ha dovuto dare forfait per un problema all'inguine all'inizio del secondo set: l'azzurro è scivolato nel tentativo di recuperare la posizione dopo essere stato preso in contropiede. Musetti aveva perso il primi set 6-3. Ora le condizioni dell'italiano andranno valutate in vista di Wimbledon.

Buone notizie per Jannik Sinner, che rientrerà nel torneo Atp di Eastbourne, al via nel weekend, uno degli appuntamenti sui campi in erba in vista di Wimbledon. "E' stato davvero frustrante per me ritirarmi al Roland Garros, ma volevo far sapere che il mio ginocchio sta meglio e mi sto preparando con il mio team per Eastbourne. Sono entusiasta di arrivare domani nel Regno Unito in vista della stagione sull'erba", ha spiegato lo stesso Sinner in un post su Instagram.