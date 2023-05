Daniil Medvedev centra la semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il russo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il tedesco Yannick Hanfmann, numero 101 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 21 minuti.